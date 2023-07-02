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Непобедимый украинский боксер Черкашин проведет поединок в андеркарте Усик – Дюбуа
Прекрасная возможность проявить себя
instagram.com/cherkashin_f
Украинский средневес Федор Черкашин (22-0; 14 КО) проведет свой поединок в андеркарте боя между украинским чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) против британца Даниэля Дюбуа (19) КО).
Об этом сообщил промоутер Федора, поляк Анджей Василевский.
Бой состоится 26 августа во Вроцлаве. Соперник Черкашина пока не известен.
Напомним, что свой крайний поединок непобедимый средневес провел в апреле этого года, победив Элиаса Эспадаса (22-6; 15 КО).
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