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Эдди Хирн: Мы практически согласовали бой Джошуа - Уайлдер
Осталось уладить некоторые моменты
Промоутер Эдди Хирн рассказал о переговорах по поводу боя между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.
"Очевидно, что с нашей встречей в пятницу, четверг, как бы то ни было, всё прекрасно. Мы практически согласовали всё, осталось окончательно обсудить некоторые вещи.
Мы снова увидимся с представителями Саудовской Аравии в понедельник. Я думаю, что у нас с ними всё будет хорошо, но мы хотим провести бой 12 августа, и это важно для развития Джошуа, чтобы придать ему импульс. Это всё ещё в наших планах", — приводит слова Хирна Boxing News.
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