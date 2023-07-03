Эдди Хирн: Мы практически согласовали бой Джошуа - Уайлдер

Промоутер Эдди Хирн рассказал о переговорах по поводу боя между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

"Очевидно, что с нашей встречей в пятницу, четверг, как бы то ни было, всё прекрасно. Мы практически согласовали всё, осталось окончательно обсудить некоторые вещи.

Мы снова увидимся с представителями Саудовской Аравии в понедельник. Я думаю, что у нас с ними всё будет хорошо, но мы хотим провести бой 12 августа, и это важно для развития Джошуа, чтобы придать ему импульс. Это всё ещё в наших планах", — приводит слова Хирна Boxing News.