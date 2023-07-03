  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эдди Хирн: Мы практически согласовали бой Джошуа - Уайлдер
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдди Хирн: Мы практически согласовали бой Джошуа - Уайлдер

Бокс
(1 голосов)

Осталось уладить некоторые моменты

Эдди Хирн: Мы практически согласовали бой Джошуа - Уайлдер

Новина українською

Промоутер Эдди Хирн рассказал о переговорах по поводу боя между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

"Очевидно, что с нашей встречей в пятницу, четверг, как бы то ни было, всё прекрасно. Мы практически согласовали всё, осталось окончательно обсудить некоторые вещи.

Мы снова увидимся с представителями Саудовской Аравии в понедельник. Я думаю, что у нас с ними всё будет хорошо, но мы хотим провести бой 12 августа, и это важно для развития Джошуа, чтобы придать ему импульс. Это всё ещё в наших планах", — приводит слова Хирна Boxing News.

По теме
yellow-arrow
Диллиан Уайт подписал соглашение на бой с Энтони Джошуа
yellow-arrow
Непобедимый украинский боксер Черкашин проведет поединок в андеркарте Усик – Дюбуа
yellow-arrow
Фьюри в воскресенье проводит активную тренировку на свежем воздухе. Фото
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде