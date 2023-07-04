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"Тяжелая работа". Усик опубликовал фото из тренировочного лагеря

Бокс
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Александр Усик готовится к поединку против Даниэля Дюбуа

"Тяжелая работа". Усик опубликовал фото из тренировочного лагеря

Фото: CBS Sports

Новина українською

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) опубликовал фото из тренировочного лагеря.

"Тяжелая работа", - написал Усик, опубликовав фото со спарринга в твиттере.

Напомним, что 26 августа Александр Усик должен провести защиту титулов в поединке с Даниэлем Дюбуа.

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В статье: Александр Усик Бокс
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