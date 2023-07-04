Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Дюбуа: В поединке с Усиком Даниэль будет в правильное время в правильном месте
Промоутер предположил, почему Усик может проиграть Дюбуа
Известный промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы обязательного претендента на пояс WBA Даниэля Дюбуа, высказался о предстоящем поединке своего клиента с украинцем Александром Усиком.
"Помнится бой Усика с Дереком Чисорой, который состоялся примерно полтора-два года назад. Чисора тогда в шести-семи раундах задал ему много проблем. И посмотрите, что с Чисорой сделал Фьюри.
Или два боя с Энтони Джошуа, который всё время был на задней ноге. Энтони уже не тот, что раньше. И держа всё это в уме, я могу сказать, что у Дюбуа есть мощь, хороший джеб. К тому же он быстрее, чем о нём думают.
У Усика ещё не было такого выступления, которое можно было бы назвать драматичным. Сейчас я чувствую, что Даниэль будет в правильном месте в правильное время", - приводит слова Уоррена BoxingScene.
Бой Усика и Дюбуа запланирован на 26 августа.
Популярное сейчас
- Как Украина отвозила Францию, полуфинал Евро и историческая Олимпиада
- Официально: Ротань покинет молодежку после Евро-2023 и будет тренировать сборную на Олимпиаде-2024
- На России заявили об атаке БПЛА, взрывы прогремели в Москве и Подмосковье
- Грузинский боксер 5 лет отсидел в тюрьме и теперь возвращается на профи ринг
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО
- Тибо Куртуа сыграл свадьбу с роскошной израильской моделью. ФОТО