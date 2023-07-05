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Уайлдер подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии

Бокс
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Вслед за Усиком

Уайлдер подписал контракт с промоутерской компанией из Саудовской Аравии

Фото: fight.ru

Новина українською

Компания Skill Challenge Promotions из Саудовской Аравии подписала контракт с американским боксёром, бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером. Об этом пишет ProBox TV.

По данным ресурса, официально о сделке напишут на следующей неделе.

Один из инсайдеров также рассказал, что контракт с Skill Challenge Promotions в скором времени подпишет Девин Хейни.

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В статье: Дионтей Уайлдер
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