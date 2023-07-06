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Эгис Климас: Мы рады сообщить, что наконец-то у нас есть бой Усик - Дюбуа

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Украинский боксер уже тренируется

Эгис Климас: Мы рады сообщить, что наконец-то у нас есть бой Усик - Дюбуа

фото из свободных источников

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Менеджер Александра Усика (20-0, 13 KO) Эгис Климас прокомментировал предстоящий бой украинца с Даниелем Дюбуа (19-1, 18 KO):

"Мы рады сообщить, что наконец-то у нас есть бой между чемпионом WBO, IBF, WBA, IBO и The Ring Magazine Александром Усиком и регулярным чемпионом WBA Дэниелом Дюбуа, всё подписано и скреплено печатями, — отметил Климас. — Мне приятно представлять господина Усика и быть участником этого события.

Александр уже в лагере и тренируется, чтобы быть готовым на 100%, потому что победа в этом поединке открывает путь к поединку за титул абсолютного чемпиона с действующим обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Поэтому хочу подчеркнуть, мы ни в коем случае не должны недооценивать Дюбуа и со всей серьёзностью относимся к предстоящему бою, ведь он владеет всеми данными, чтобы достойно противостоять Александру".

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В статье: Александр Усик Эгис Климас
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