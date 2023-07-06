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Девин Хейни высказался по поводу реванша с Василием Ломаченко
Боксер прокомментировал реванш с украинцем
Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Девин Хейни высказался по поводу возможного реванша с представителем Украины Василием Ломаченко.
"Я никогда не говорил, что не буду драться с ним снова. Так говорил только мой отец. Я буду драться с кем угодно, если это будет иметь смысл и всё совпадёт. Так было всегда.
Я знаю, что если я победил кого-то один раз, то могу это сделать и во второй раз. Речь идёт не о том, чтобы не драться снова, просто это должно иметь смысл. Сейчас я его не вижу. Но если это произойдёт, то так тому и быть", — приводит слова Хейни Boxing-social.
Напомним, бой Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113)
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