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Представлен официальный постер боя Усик — Дюбуа

Бокс
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Поединок запланирован на август

Представлен официальный постер боя Усик — Дюбуа

Фото: Boxing News

Новина українською

Сегодня, 6 июля было официально объявлено о поединке между обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBA Super/IBF/WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) против обязательного претендента из Великобритании Дэниела Дюбуа (19-1, 18 КО).

Бой запланирован на 26 августа во Вроцлаве (Польша).

Также был выпущен и официальный постер поединка.

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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