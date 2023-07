Представлен официальный постер боя Усик — Дюбуа

Сегодня, 6 июля было официально объявлено о поединке между обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBA Super/IBF/WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) против обязательного претендента из Великобритании Дэниела Дюбуа (19-1, 18 КО).

Бой запланирован на 26 августа во Вроцлаве (Польша).

Также был выпущен и официальный постер поединка.

