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Представлен официальный постер боя Усик — Дюбуа
Поединок запланирован на август
Фото: Boxing News
Сегодня, 6 июля было официально объявлено о поединке между обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBA Super/IBF/WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) против обязательного претендента из Великобритании Дэниела Дюбуа (19-1, 18 КО).
Бой запланирован на 26 августа во Вроцлаве (Польша).
Также был выпущен и официальный постер поединка.
See you 26 august in Poland ???????????????? pic.twitter.com/LegmShyoAL— Alexander Usyk (@usykaa) July 6, 2023
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