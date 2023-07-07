Названа дата боя Джошуа - Уайт

Поединок британского боксера Энтони Джошуа и его соотечественника Диллиана Уайта состоится 12 августа в Лондоне на арене O2, пишет ESPN.

Ранее они уже проводили поединок в декабре 2015 года. Джошуа победил техническим нокаутом в седьмом раунде. В случае победы Энтони окажется в хорошем положении при переговорах о поединке с Деонтеем Уайлдером. Этот бой может состояться в декабре в Саудовской Аравии.

33-летний Джошуа в апреле победил Джермейна Франклина по очкам.