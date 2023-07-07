Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названа дата боя Джошуа - Уайт
Бой запланирован на август
фото - boxingscene.com
Поединок британского боксера Энтони Джошуа и его соотечественника Диллиана Уайта состоится 12 августа в Лондоне на арене O2, пишет ESPN.
Ранее они уже проводили поединок в декабре 2015 года. Джошуа победил техническим нокаутом в седьмом раунде. В случае победы Энтони окажется в хорошем положении при переговорах о поединке с Деонтеем Уайлдером. Этот бой может состояться в декабре в Саудовской Аравии.
33-летний Джошуа в апреле победил Джермейна Франклина по очкам.
Популярное сейчас
- "Зинченко вышел на позиции фальшивой девятки". Жезус рассказал, в какой момент он решил покинуть Сити
- Хавбек Динамо не хочет оставаться в клубе
- Он не сыграл ни одной игры за клуб. Эвертон продлил контракт с 39-летним игроком
- Шакур Стивенсон назвал имя боксера способного победить Александра Усика
- Роман Григорчук получил новый статус
- Красное и черное. Ирина Морозюк побаловала фанатов кадрами в нижнем белье. ФОТО