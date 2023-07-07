  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дюбуа: Хочу побить Усика и прервать его доминирование в дивизионе
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюбуа: Хочу побить Усика и прервать его доминирование в дивизионе

Бокс
(1 голосов)

Но хватит ли сил

Дюбуа: Хочу побить Усика и прервать его доминирование в дивизионе

Новина українською

Британский боксёр Даниэль Дюбуа уверен в своей победе над Александром Усиком.

Напомним, что их бой состоится 26 августа в польском городе Вроцлаве.

"Я хочу шокировать мир, хочу побить Усика и прервать его доминирование в дивизионе. Чтобы это стало возможным, мне нужно будет показать свой максимум. Сейчас в моих планах – победа нокаутом. Он точно упадёт", — сказал Дюбуа на канале iFL TV в YouTube.

Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв, победив в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом.

По теме
yellow-arrow
Названа дата боя Джошуа - Уайт
yellow-arrow
Тарас Шелестюк: Было бы круто провести поединок в андеркарте боя Усик - Дюбуа
yellow-arrow
Представлен официальный постер боя Усик — Дюбуа
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде