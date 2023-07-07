Дюбуа: Хочу побить Усика и прервать его доминирование в дивизионе

Британский боксёр Даниэль Дюбуа уверен в своей победе над Александром Усиком.

Напомним, что их бой состоится 26 августа в польском городе Вроцлаве.

"Я хочу шокировать мир, хочу побить Усика и прервать его доминирование в дивизионе. Чтобы это стало возможным, мне нужно будет показать свой максимум. Сейчас в моих планах – победа нокаутом. Он точно упадёт", — сказал Дюбуа на канале iFL TV в YouTube.

Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. За это время он провёл 20 боёв, победив в каждом из них. 13 побед были добыты нокаутом.