Спенс сделал неожиданное заявление о своем будущем в боксе

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Эррол Спенс (28-0; 22 КО) рассказал, что после боя против чемпиона по версии WBO Теренса Кроуфорда (39-0; 30 КО) планирует сменить весовую категорию.

На вопрос журналиста "Какие ваши планы после боя?" американец ответил:

"Если он (Кроуфорд – прим) не инициирует реванш, тогда я поднимусь в первый средний дивизион" – сказал Эррол. Первый средний дивизион ограничивает вес 69,9 килограммов.

Напомним, бой Кроуфорд-Спенс состоится 29 июля в Лас-Вегасе (США).