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Спенс сделал неожиданное заявление о своем будущем в боксе

Бокс
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Спенс сделал неожиданное заявление о своем будущем в боксе

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Эррол Спенс (28-0; 22 КО) рассказал, что после боя против чемпиона по версии WBO Теренса Кроуфорда (39-0; 30 КО) планирует сменить весовую категорию.

На вопрос журналиста "Какие ваши планы после боя?" американец ответил:

"Если он (Кроуфорд – прим) не инициирует реванш, тогда я поднимусь в первый средний дивизион" – сказал Эррол. Первый средний дивизион ограничивает вес 69,9 килограммов.

Напомним, бой Кроуфорд-Спенс состоится 29 июля в Лас-Вегасе (США).

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В статье: Эррол Спенс
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