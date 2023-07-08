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Спенс сделал неожиданное заявление о своем будущем в боксе
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Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в полусреднем весе по версиям WBC, WBA и IBF Эррол Спенс (28-0; 22 КО) рассказал, что после боя против чемпиона по версии WBO Теренса Кроуфорда (39-0; 30 КО) планирует сменить весовую категорию.
На вопрос журналиста "Какие ваши планы после боя?" американец ответил:
"Если он (Кроуфорд – прим) не инициирует реванш, тогда я поднимусь в первый средний дивизион" – сказал Эррол. Первый средний дивизион ограничивает вес 69,9 килограммов.
Напомним, бой Кроуфорд-Спенс состоится 29 июля в Лас-Вегасе (США).
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