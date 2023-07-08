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Чемпион мира готов встретиться с победителем боя Усик – Дюбуа
Маловат для супертяжей
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Крис Билл-Смит (18-1; 12 KO) заявил, что хотел бы провести поединок против победителя боя Усик – Дюбуа, и для этого он готов подняться на одну весовую категорию выше. Его слова цитирует Sky Sports:
"Посмотрим, каким будет мой следующий шаг в первом тяжелом весе. Я просто могу подняться и сразиться с победителем боя Усик – Дюбуа как обязательный претендент на пояс WBO. К счастью, у меня есть варианты. Для меня главное – финансово обеспечить будущее моего сына.
Усик – феноменальный боец, но он не большой супертяж. Но если бы речь шла о Тайсоне Фьюре, то все бы было иначе. Я тоже боец, я верю, что могу победить кого угодно и всем доставить проблемы в любом весе. Мне кажется, что так считает любой боец, верящий в себя. Так что никогда не говори никогда. Но сейчас я буду оставаться в первом тяжелом весе" – сказал он.
Напомним, что ранее Эррол Спенс
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