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Фьюри готовится к следующему поединку, тренировка даже в выходной. Фото

Бокс
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Британец улучшает себя

Фьюри готовится к следующему поединку, тренировка даже в выходной. Фото

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) продолжает подготовку к следующему поединку. На своей странице в Instagram спортсмен разместил фото из тренировочного зала.

Напомним, что до сих пор британский чемпион не определился со следующим соперником. Однако в последнее время все чаще в боксерской среде ходят слухи, что оппонентом Тайсона станет франко-камерунский боец смешанных боевых искусств Фрэнсис Нгану.

Фьюри готовится к следующему поединку, тренировка даже в выходной. Фото - изображение 1Фьюри готовится к следующему поединку, тренировка даже в выходной. Фото - изображение 2

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В статье: Тайсон Фьюри
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