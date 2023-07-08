Фьюри готовится к следующему поединку, тренировка даже в выходной. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) продолжает подготовку к следующему поединку. На своей странице в Instagram спортсмен разместил фото из тренировочного зала.

Напомним, что до сих пор британский чемпион не определился со следующим соперником. Однако в последнее время все чаще в боксерской среде ходят слухи, что оппонентом Тайсона станет франко-камерунский боец смешанных боевых искусств Фрэнсис Нгану.