Усик и Дюбуа проведут первую пресс-конференцию уже в понедельник

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) проведет следующий поединок во Вроцлаве (Польша) 26 августа против британца Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО).

Спортсмены уже в понедельник, 10 июля, проведут первую совместную пресс-конференцию. Она пройдет в Marriott Hotel (Варшава), начало запланировано на 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

В конце инвента бойцы проведут первый face to face.