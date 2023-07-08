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Усик и Дюбуа проведут первую пресс-конференцию уже в понедельник
Будет face to face
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Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) проведет следующий поединок во Вроцлаве (Польша) 26 августа против британца Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО).
Спортсмены уже в понедельник, 10 июля, проведут первую совместную пресс-конференцию. Она пройдет в Marriott Hotel (Варшава), начало запланировано на 12:00 по местному времени (13:00 по Киеву).
В конце инвента бойцы проведут первый face to face.
Напомним, что ранее Джошуа и Уайт
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