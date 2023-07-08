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Беринчик выйдет на бой в андеркарте Усик – Дюбуа
Еще один украинец на вечере
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Денис Беринчик (17-0; 9 КО) скоро проведет свой следующий бой. Его тренер Егор Голуб рассказал о деталях организации поединка на своей странице в Instagram.
"Сегодня у него выходной, он может собрать грибы и отведать ягоды Карпат. Но с понедельника он начинает подготовку к бою, который состоится 26 августа во Вроцлаве" – сказал специалист.
Напомним, что в польском Вроцлаве 26 августа состоится бойцовский вечер, главным событием которого станет поединок между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1; 18) КО).
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