  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Беринчик выйдет на бой в андеркарте Усик – Дюбуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беринчик выйдет на бой в андеркарте Усик – Дюбуа

Бокс
(1 голосов)

Еще один украинец на вечере

Беринчик выйдет на бой в андеркарте Усик – Дюбуа

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Денис Беринчик (17-0; 9 КО) скоро проведет свой следующий бой. Его тренер Егор Голуб рассказал о деталях организации поединка на своей странице в Instagram.

"Сегодня у него выходной, он может собрать грибы и отведать ягоды Карпат. Но с понедельника он начинает подготовку к бою, который состоится 26 августа во Вроцлаве" – сказал специалист.

Напомним, что в польском Вроцлаве 26 августа состоится бойцовский вечер, главным событием которого станет поединок между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО) и британцем Даниэлем Дюбуа (19-1; 18) КО).

По теме
yellow-arrow
Усик и Дюбуа проведут первую пресс-конференцию уже в понедельник
yellow-arrow
Фьюри готовится к следующему поединку, тренировка даже в выходной. Фото
yellow-arrow
Чемпион мира готов встретиться с победителем боя Усик – Дюбуа
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Денис Беринчик Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде