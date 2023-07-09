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Ломаченко не принял публичный вызов Шакура Стивенсона
Весомые причины
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) в следующем поединке не будет драться против Шакура Стивенсона (20-0; 10 КО). На своей официальной странице в Твиттере американец вызвал "Хай-Тека" на поединок, однако Василий в ответ написал следующие слова:
"Благодарю тебя! Со мной все хорошо! Мне жаль, но у меня незавершенные отношения с Девином Хэйни."
Напомним, что Ломаченко проиграл Хэйни в мае единогласным решением судей. До этого ни одна из команд не заявляла о желании организовать повторный поединок.
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