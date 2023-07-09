Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Промоутер Хэйни назвал следующего соперника абсолютного чемпиона
Точно не Ломаченко
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (30-0; 15 КО) Эдди Хирн рассказал, кто станет следующим соперником его подопечного. Слова специалиста цитирует iFL TV:
"Мы близки к соглашению на бой между Хэйни и Прогрейсом. Я разговаривал с Девином сегодня вечером, а на этой неделе увижусь с ним в Лос-Анджелесе.
Теперь Райан Гарсия захотел встретиться с Реджисом. Джек Кэттеролл и Сэм Джонс сводят меня с ума. Прогрейс сейчас в отличной позиции, вероятно, из-за слабого выступления против Зоррильи. Так что Девин хочет боя против Реджиса.
Я тоже хотел бы организовать бой против Джека Кетеролла. Итак, вы увидите Прогрейса в масштабном бою в конце этого года.
WBC обязал Реджиса встретиться с Сандором Мартином, но это не тот поединок, который мы хотим, и единственный способ, с помощью которого его можно не проводить, это если Прогрейс сразиться с Хэйни" – сказал он.
Напомним, что ранее Ломаченко
Популярное сейчас
- Почеттино – о конкуренте Мудрика: Действительно хороший игрок
- Набили артиллерии, градов и ПВО. Генштаб о потерях россиян за 8 июля
- Британия выступает против поставки Украине касетных боеприпасов
- Ломаченко не принял публичный вызов Шакура Стивенсона
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Главная звезда Ман Сити по выпивке построил бар в своем особняке за 8 миллионов долларов. ФОТО