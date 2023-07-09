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Промоутер Хэйни назвал следующего соперника абсолютного чемпиона

Бокс
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Точно не Ломаченко

Промоутер Хэйни назвал следующего соперника абсолютного чемпиона

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (30-0; 15 КО) Эдди Хирн рассказал, кто станет следующим соперником его подопечного. Слова специалиста цитирует iFL TV:

"Мы близки к соглашению на бой между Хэйни и Прогрейсом. Я разговаривал с Девином сегодня вечером, а на этой неделе увижусь с ним в Лос-Анджелесе.

Теперь Райан Гарсия захотел встретиться с Реджисом. Джек Кэттеролл и Сэм Джонс сводят меня с ума. Прогрейс сейчас в отличной позиции, вероятно, из-за слабого выступления против Зоррильи. Так что Девин хочет боя против Реджиса.

Я тоже хотел бы организовать бой против Джека Кетеролла. Итак, вы увидите Прогрейса в масштабном бою в конце этого года.

WBC обязал Реджиса встретиться с Сандором Мартином, но это не тот поединок, который мы хотим, и единственный способ, с помощью которого его можно не проводить, это если Прогрейс сразиться с Хэйни" – сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко отказался от боя против Стивенсона.

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В статье: Девин Хэйни
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