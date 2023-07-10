Усик – Дюбуа: Прямая видео-трансляция первой пресс-конференции боксеров

Сегодня, 10 июля в 13:00 по киевскому времени в польской Варшаве состоится пресс-конференция к бою украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) против британца Даниэля Дюбуа (19-1 ;18 КО).

Видео-онлайн трансляция пресс-конференции: