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Усик – Дюбуа: Прямая видео-трансляция первой пресс-конференции боксеров
10.07.2023 года пресс-конференция Усик — Дюбуа
фото - Олександр Красюк
Сегодня, 10 июля в 13:00 по киевскому времени в польской Варшаве состоится пресс-конференция к бою украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) против британца Даниэля Дюбуа (19-1 ;18 КО).
Видео-онлайн трансляция пресс-конференции:
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