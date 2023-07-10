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Усик: С Польши началось мое чемпионство
Чемпион рад снова вернуться в Польшу
Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"
Чемпион в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик и Дэниел Дюбуа провели первую пресс-конференцию в преддверии боя.
"Хочу поблагодарить ребят, которые защищают нашу страну. Благодаря им мы можем выступать за границей и дарить им немножко эмоционального счастья. Я очень счастлив вернуться в Польшу. Отсюда началось мое чемпионство".
Первый титул WBO я получил в Гданьске семь лет назад. Меня хорошо здесь встретили, мы хорошо с Кшиштофом Гловацки побоксировали. Через семь лет я немного подобрал поясов и вернулся в Польшу. Хочу поблагодарить польский народ за ту поддержку, которую он оказывает Украине.
За свою карьеру я ездил боксировать во многие страны, но это место будет ближе к дому. Надеюсь, что мои соотечественники смогут меня поддержать. Увидимся 26 августа.
Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве.
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