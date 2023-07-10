  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов

Бокс
(1 голосов)

Александр пересмотрел своего оппонента

ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов

фото - Олександр Красюк

Новина українською

10 июля состоялась дуэль взглядов чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) и британца Дэниеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Напомним, что бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве. Британец – обязательный претендент от WBA в супертяжелом весе.

По теме
yellow-arrow
Названа цена билетов на бой Усик - Дюбуа
yellow-arrow
Усик: С Польши началось мое чемпионство
yellow-arrow
Усик – Дюбуа: Прямая видео-трансляция первой пресс-конференции боксеров
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде