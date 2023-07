ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов

10 июля состоялась дуэль взглядов чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) и британца Дэниеля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Напомним, что бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве. Британец – обязательный претендент от WBA в супертяжелом весе.

