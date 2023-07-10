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ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов
Александр пересмотрел своего оппонента
фото - Олександр Красюк
10 июля состоялась дуэль взглядов чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) и британца Дэниеля Дюбуа (19-1, 18 КО).
Напомним, что бой Усика и Дюбуа пройдет 26 августа во Вроцлаве. Британец – обязательный претендент от WBA в супертяжелом весе.
Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois first face-off ahead of Aug 26th…— Michael Benson (@MichaelBensonn) July 10, 2023
[???? @BTSportBoxing] pic.twitter.com/hP36s7IcE3
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