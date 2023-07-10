  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. ФОТО. Энтони Джошуа тренируется с бывшим соперником Усика
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФОТО. Энтони Джошуа тренируется с бывшим соперником Усика

Бокс
(1 голосов)

Украинец одолел его единогласным решением судей

ФОТО. Энтони Джошуа тренируется с бывшим соперником Усика

Новина українською

Британский боксёр Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал новые фото с тренировочного занятия. По изображенияим видно, что тренируется Джошуа с американцами Майклом Хантером (20-1-2, 14 КО), Джеремией Милтоном (9-0, 6 КО) и соотечественником Джэми Тшикева (5-0, 3 КО).

Отметим, что Хантер несколько лет назад проводил поединок с украинцем Александром Усиком: в 2017 году Усик победил его единогласным решением судей.

Напомним, в настоящий момент Джошуа готовится к поединку с соотечественником Диллианом Уайтом. Их бой состоится 12 августа в Лондоне на арене O2.

image

По теме
yellow-arrow
Билеты на бой Джошуа - Уайт были проданы за 4 часа
yellow-arrow
Названа цена билетов на бой Усик - Дюбуа
yellow-arrow
ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде