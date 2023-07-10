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Дюбуа: Я голодный боксер, иду забирать все пояса в Усика

Бокс
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Посмотрим, хватит ли сил

Дюбуа: Я голодный боксер, иду забирать все пояса в Усика

Новина українською

Чемпион WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) рассказал, чего ожидает от боя с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО).

Напомним, что поединок состоится 26 августа.

– Это будет бой твоей жизни?

– Да, однозначно. Это будет самый важный поединок в моей карьере. Это бой за четыре пояса сверхтяжелого веса. Это то, для чего боксую. Не упустю этого случая. Вы меня не остановите. Прекрасно готов к поединку. Как уже сказал на пресс-конференции, все имеет начало и конец.

– Как можешь охарактеризовать Усика как боксера?

– У него отличные навыки. Он большой чемпион. Очень уважаю его. Но я голодный боксер, иду забирать все пояса. Вот чего хочу добиться.

– Чему тебя научило поражение в бою с Джо Джойсом?

– Это был опыт для меня. Я тогда был моложе, чем сейчас. Я должен был принять это сражение, несмотря на результат. Не мог упустить такой случай. Но случилось все так, как случилось. Живем и учимся на своих ошибках. Этот опыт помог мне подготовиться к поединку с Усиком.

– Команда Усика вела переговоры с Фьюри, но бой организовали с тобой. Рад этому?

– Конечно. Это мой большой шанс.

– Говорил с Тайсоном об этом?

– Нет. Просто сейчас мое время, – сказал Дюбуа.

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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Источник:
Luckypunch.net

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