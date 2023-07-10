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ВИДЕО. Энтони Джошуа и Диллиан Уайт провели дуэль взглядов накануне боя
Ждем встречи боксеров в ринге
фото - boxingscene.com
Экс-чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) и британец Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) провели дуэль взглядов накануне поединка.
Напомним, что бой состоится 12 августа, в Лондоне на арене О2.
Сегодня, 10 июля, они провели первую пресс-конференцию. После ее завершения они устроили первую дуэль взглядов.
FACE OFF ????@anthonyjoshua vs @dillianwhyte#JoshuaWhyte2 | Aug 12 pic.twitter.com/UCaqvazvcY— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) July 10, 2023
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