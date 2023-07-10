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ВИДЕО. Энтони Джошуа и Диллиан Уайт провели дуэль взглядов накануне боя

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Ждем встречи боксеров в ринге

ВИДЕО. Энтони Джошуа и Диллиан Уайт провели дуэль взглядов накануне боя

фото - boxingscene.com

Новина українською

Экс-чемпион мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) и британец Диллиан Уайт (29-3, 19 КО) провели дуэль взглядов накануне поединка.

Напомним, что бой состоится 12 августа, в Лондоне на арене О2.

Сегодня, 10 июля, они провели первую пресс-конференцию. После ее завершения они устроили первую дуэль взглядов.

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В статье: Энтони Джошуа Диллиан Уайт
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