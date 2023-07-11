Красюк: Фьюри готов драться с Джошуа, потому что риск меньше, чем в бою с Усиком

Александр Красюк, промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика считает, что чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри боится его подопечного.

"Мы согласились подраться с Фьюри в конце этого или начале следующего года. Поэтому мы отправились в Саудовскую Аравию и продемонстрировали наши намерения устроить этот бой.

Сейчас мяч на половине поля Тайсона Фьюри. Если он недоволен деньгами, то читайте, что он не подерется с Александром Усиком, и деньги - не причина. Если он недоволен датой, то читайте, что Фьюри не хочет драться с Усиком, потому что боится его.

Его не пугает Усик, но он боится потерять свое положение, потому что в наше время Александр - самый большой возможный вызов для Фьюри в боксе. Он скорее подерется с Энтони Джошуа, ведь это тоже денежный бой, а риск в нем намного меньше", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Seconds Out.