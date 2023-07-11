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Диллиан Уайт: Хочу отомстить Джошуа и Фьюри

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Боксер жаждет боя с обеими боксерами

Диллиан Уайт: Хочу отомстить Джошуа и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Диллиан Уайт прокомментировал анонс реванша с двукратным чемпионом мира соотечественником Энтони Джошуа, который состоится 12 августа в Лондоне (Великобритания).

"Мы через многое прошли и по-прежнему стремимся к улучшениям. Реванш будет ещё лучше, мы стали опытнее. У всех были взлёты и падения, у нас обоих по три поражения.

В каком состоянии карьера Джошуа? Мне всё равно, я просто должен подготовиться к его лучшей версии. Лучше оставить это на обсуждение людей. Я же просто хочу знать, что по-прежнему нахожусь на элитном уровне.

Мне нужно от бокса три вещи: я хочу отомстить за свои поражения Энтони Джошуа и Тайсону Фьюри, стать чемпионом мира и заработать денег. У меня нет денег, я разорён, так что мне нужны деньги Джошуа", – сказал Уайт на пресс-конференции.

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В статье: Диллиан Уайт
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