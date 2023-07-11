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Тайсон Фьюри договорился о бое с бывшим чемпионом UFC

Бокс
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Неожиданный выбор соперника

Тайсон Фьюри договорился о бое с бывшим чемпионом UFC

Фото: The Guardian

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Следующим соперником Тайсона Фьюри станет бывший чемпион UFC в тяжелом весе Френсис Нганну. Об этом пишет журналист Майк Коппинджер.

По информации источника, бой запланирован на 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Детали контракта будут объявлены позже.

Напомним, что в своем предыдущем бою Фьюри победил Дерека Чисору, после чего вел переговоры с Александром Усиком, но стороны так и не смогли договориться.

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В статье: Тайсон Фьюри
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