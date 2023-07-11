Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон Фьюри договорился о бое с бывшим чемпионом UFC
Неожиданный выбор соперника
Фото: The Guardian
Следующим соперником Тайсона Фьюри станет бывший чемпион UFC в тяжелом весе Френсис Нганну. Об этом пишет журналист Майк Коппинджер.
По информации источника, бой запланирован на 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Детали контракта будут объявлены позже.
Напомним, что в своем предыдущем бою Фьюри победил Дерека Чисору, после чего вел переговоры с Александром Усиком, но стороны так и не смогли договориться.
Tyson Fury and Francis Ngannou will fight on Oct. 28 in Riyadh, Saudi Arabia, sources told ESPN.— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 11, 2023
WBC president Mauricio Sulaiman didn't respond to a text message asking if Fury's heavyweight title will be on the line. The rules and number of rounds are unclear at this time. pic.twitter.com/shxhaqvjt8
Популярное сейчас
- Ультрас Полесья: Африканских легионеров - в Черный список
- Свитолина пригласила на матч девочку, два дня простоявшую в очереди на Уимблдон. Отец болельщицы сейчас защищает Украину на фронте
- Дебютант УПЛ может подписать экс-вингера сборной Украины
- Усик – Дюбуа: Прямая видео-трансляция первой пресс-конференции боксеров
- Мбаппе посетил родное село отца в Камеруне. С ним была военизированная охрана
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО