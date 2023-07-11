Тайсон Фьюри договорился о бое с бывшим чемпионом UFC

Следующим соперником Тайсона Фьюри станет бывший чемпион UFC в тяжелом весе Френсис Нганну. Об этом пишет журналист Майк Коппинджер.

По информации источника, бой запланирован на 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Детали контракта будут объявлены позже.

Напомним, что в своем предыдущем бою Фьюри победил Дерека Чисору, после чего вел переговоры с Александром Усиком, но стороны так и не смогли договориться.