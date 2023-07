Тайсон Фьюри договорился о бое с бывшим чемпионом UFC

Следующим соперником Тайсона Фьюри станет бывший чемпион UFC в тяжелом весе Френсис Нганну. Об этом пишет журналист Майк Коппинджер.

По информации источника, бой запланирован на 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Детали контракта будут объявлены позже.

Напомним, что в своем предыдущем бою Фьюри победил Дерека Чисору, после чего вел переговоры с Александром Усиком, но стороны так и не смогли договориться.

Tyson Fury and Francis Ngannou will fight on Oct. 28 in Riyadh, Saudi Arabia, sources told ESPN.



WBC president Mauricio Sulaiman didn't respond to a text message asking if Fury's heavyweight title will be on the line. The rules and number of rounds are unclear at this time. pic.twitter.com/shxhaqvjt8