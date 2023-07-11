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Хэйни назвал имя боксера, с которым хотел бы провести бой
Предсказуемый соперник
Фото: Твиттер
Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО) назвал имя соперника, с которым хотел бы провести бой.
"Наибольший бой может быть только между мной и Джервонтой. Это самый большой поединок. Очевидно, что он - тот, кого я хочу следующим", - сказал Хейни.
Напомним, что в своем последнем поединке Девин победил украинца Василия Ломаченко единогласным решением судей.
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Источник:Tribuna
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