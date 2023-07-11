Хэйни назвал имя боксера, с которым хотел бы провести бой

Абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хейни (30-0, 15 КО) назвал имя соперника, с которым хотел бы провести бой.

"Наибольший бой может быть только между мной и Джервонтой. Это самый большой поединок. Очевидно, что он - тот, кого я хочу следующим", - сказал Хейни.

Напомним, что в своем последнем поединке Девин победил украинца Василия Ломаченко единогласным решением судей.