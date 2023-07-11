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Тайсон Фьюри: Фрэнсис Нганну считается самым сильным панчером в мире
Боксер считает своего оппонента сильнейшим
фото - boxingscene.com
Британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о бое с бойцом ММА, экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
"Этот парень считается самым сильным панчером в мире, но давайте посмотрим, как он отреагирует, когда его ударит большой Цыганский король. Я с нетерпением жду возможности показать, что Цыганский король — величайший боец своего поколения. Это будет битва на века", — приводит слова Фьюри журналист Майкл Бенсон в своём "твиттере".
Напомним, ранее стало известно, что бой между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.
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