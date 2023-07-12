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Уоррен: На кону не будет поясов, потому что у Нганну нет рейтинга

Бокс
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Намечается интересный бой

Уоррен: На кону не будет поясов, потому что у Нганну нет рейтинга

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал подробности о поединке его подопечного с камерунским бойцом MMA Фрэнсисом Нганну.

"На кону не будет поясов, потому что у парня нет рейтинга. Это то, что есть. Это перекрестное мероприятие между бойцами из двух разных дисциплин.

Один из них — чемпион UFC, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, как самый сильный панчер в истории, а Тайсон Фьюри не требует представления".

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В статье: Тайсон Фьюри
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