Уоррен: На кону не будет поясов, потому что у Нганну нет рейтинга

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал подробности о поединке его подопечного с камерунским бойцом MMA Фрэнсисом Нганну.

"На кону не будет поясов, потому что у парня нет рейтинга. Это то, что есть. Это перекрестное мероприятие между бойцами из двух разных дисциплин.

Один из них — чемпион UFC, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса, как самый сильный панчер в истории, а Тайсон Фьюри не требует представления".