WBO заявила о готовности организовать бой Девина Хейни и Теофимо Лопеса

Всемирная боксёрская организация (WBO) заявила о готовности организовать поединок за титул в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между американцами Девином Хейни (30-0, 15 KO) и Теофимо Лопесом (19-1, 13 KO).

В случае же если этого не произойдёт, за вакантный пояс сразятся американцы Хосе Карлос Рамирес (28-1, 18 KO) и Арнольд Барбоза-младший (28-0, 10 KO).

Напомним, Лопес завоевал титул WBO в июне, нанеся первое поражение в карьере британцу Джошу Тэйлору.