  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. WBO заявила о готовности организовать бой Девина Хейни и Теофимо Лопеса
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WBO заявила о готовности организовать бой Девина Хейни и Теофимо Лопеса

Бокс
(1 голосов)

Посмотрим, удастся ли провести бой

WBO заявила о готовности организовать бой Девина Хейни и Теофимо Лопеса

Новина українською

Всемирная боксёрская организация (WBO) заявила о готовности организовать поединок за титул в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между американцами Девином Хейни (30-0, 15 KO) и Теофимо Лопесом (19-1, 13 KO).

В случае же если этого не произойдёт, за вакантный пояс сразятся американцы Хосе Карлос Рамирес (28-1, 18 KO) и Арнольд Барбоза-младший (28-0, 10 KO).

Напомним, Лопес завоевал титул WBO в июне, нанеся первое поражение в карьере британцу Джошу Тэйлору.

По теме
yellow-arrow
Майк Тайсон: Исаак Крус напоминает мне самого себя
yellow-arrow
Джошуа высказался о бое Фьюри - Нганну
yellow-arrow
WBC разрешил Тайсону проводить бой с Нганну
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: WBO
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде