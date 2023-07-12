Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
WBO заявила о готовности организовать бой Девина Хейни и Теофимо Лопеса
Посмотрим, удастся ли провести бой
Всемирная боксёрская организация (WBO) заявила о готовности организовать поединок за титул в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между американцами Девином Хейни (30-0, 15 KO) и Теофимо Лопесом (19-1, 13 KO).
В случае же если этого не произойдёт, за вакантный пояс сразятся американцы Хосе Карлос Рамирес (28-1, 18 KO) и Арнольд Барбоза-младший (28-0, 10 KO).
Напомним, Лопес завоевал титул WBO в июне, нанеся первое поражение в карьере британцу Джошу Тэйлору.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Трубин в Лондоне провел переговоры с посредниками из Саудовской Аравии. ФОТО
- Шахтер все же получит деньги за Соломона – СМИ
- Красотка дня. Потрясающая телеведущая Sky Sports вызывает восторг фанатов в купальнике. ФОТО
- ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО
- Ничто человеческое не чуждо. Мудрика заметили в бухарестском McDonalds. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн