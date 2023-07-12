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Дюбуа: Для Усика потребуется много точных ударов
Боксер высказался о предстоящем поединке
Чемпион WBA World в сверхтяжелом весе Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) рассказал о подготовке к бою с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО).
"Сейчас у меня больше левшей спарринг-партнеров, чем когда-либо. Я никогда так не готовился к левше и мне кажется, что сейчас все сходится воедино. В моей голове закладывается зерно того, как я должен драться.
Я получаю необходимые нагрузки, которые, возможно, никогда не получал. Вы увидите другого Дюбуа, нового зверя. Я готов к этому.
Не думаю, что одного точного удара будет достаточно для такого парня, как Усик. Потребуется много. И я готов их ему обеспечить", - сказал Дюбуа.
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