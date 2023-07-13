  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Федерации бокса Новой Зеландии и Аргентины покинули IBA
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерации бокса Новой Зеландии и Аргентины покинули IBA

Бокс
(2 голосов)

Минус два

Федерации бокса Новой Зеландии и Аргентины покинули IBA

Новина українською

Федерации бокса Новой Зеландии и Аргентины заявили о выходе из состава Международной ассоциации бокса (IBA), пишет insidethegames. Это третья и четвёртая страны, которые официально объявили о прекращении взаимодействия с организацией. Ранее о выходе из IBA заявили национальные федерации США и Швейцарии.

В прошлом месяце IBA была лишена признания МОК из-за неспособности провести требуемые реформы в области управления, финансов и этики. Организация, ранее называвшаяся AIBA, с 2019 года отстранена от участия в организации турниров по боксу на Олимпийских играх.

Национальная федерации бокса Новой Зеландии также заявила, что намерена присоединиться к World Boxing

По теме
yellow-arrow
Дюбуа: Для Усика потребуется много точных ударов
yellow-arrow
Майк Тайсон: Исаак Крус напоминает мне самого себя
yellow-arrow
WBO заявила о готовности организовать бой Девина Хейни и Теофимо Лопеса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: IBA
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде