ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели вторую дуэль взглядов

Чемпион мира по версии WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) и британец Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) провели вторую дуэль взглядов. В этом "противостоянии" сильнее снова оказался украинец.

Ранее боксеры провели битву взглядов в Польше, где Усик также оказался сильнее.

Oleksandr Usyk bursts into a surprise rap after his face-off with Daniel Dubois at their London press conference today ahead of Aug 26th…



[???? @BTSportBoxing] pic.twitter.com/CJSBvvBa5Z