Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели вторую дуэль взглядов
Украинец как всегда на высоте
фото - Олександр Красюк
Чемпион мира по версии WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) и британец Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) провели вторую дуэль взглядов. В этом "противостоянии" сильнее снова оказался украинец.
Ранее боксеры провели битву взглядов в Польше, где Усик также оказался сильнее.
Oleksandr Usyk bursts into a surprise rap after his face-off with Daniel Dubois at their London press conference today ahead of Aug 26th…— Michael Benson (@MichaelBensonn) July 13, 2023
[???? @BTSportBoxing] pic.twitter.com/CJSBvvBa5Z
Популярное сейчас
- Известно, когда страны G7 собираются вернуть России заблокированные активы
- Командующий армии РФ заявил, что его "подло" уволили после доклада о проблемах оккупантов
- Ингулец подписал трех игроков
- ВИДЕО. Энтони Джошуа и Диллиан Уайт провели дуэль взглядов накануне боя
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО