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ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели вторую дуэль взглядов

Бокс
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Украинец как всегда на высоте

ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели вторую дуэль взглядов

фото - Олександр Красюк

Новина українською

Чемпион мира по версии WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) и британец Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО) провели вторую дуэль взглядов. В этом "противостоянии" сильнее снова оказался украинец.

Ранее боксеры провели битву взглядов в Польше, где Усик также оказался сильнее.

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В статье: Александр Усик Дэниэл Дюбуа
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