  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик: Нас не сломить
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: Нас не сломить

Бокс
(1 голосов)

Украинец рассказал о несокрушимом духе украинцев

Усик: Нас не сломить

фото из свободных источников

Новина українською

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) поделился ожиданиями от поединка против британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

"Здравствуйте, дорогие друзья. Немного попробую поговорить. Там, за берегом, стелется чудесный туман, ветер снова хорошее известие нам принесет. Мы сломали уже самый последний кандал, враг хочет забрать у нас все. Он способен всегда лишь на подлый обман, боль и смерть, он возраст по возрасту несет. Но нас не сломить, это наше вечное состояние, в наших жилах кровь всех, тех несгибаемых течет. Я рад быть здесь. Я очень-очень голоден. Я очень хорошо думаю о своем оппоненте, респект ему лично. Разговаривать много не будем, ребята. Увидимся 26 августа".

Есть ли у вас месседж для Дюбуа?

"Я и есть месседж".

По теме
yellow-arrow
ВИДЕО. Усик и Дюбуа провели вторую дуэль взглядов
yellow-arrow
Райан Гарсия показал фото с совместной тренировки с Эрролом Спенсом
yellow-arrow
Федерации бокса Новой Зеландии и Аргентины покинули IBA
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
XSport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде