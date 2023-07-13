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Усик: Нас не сломить
Украинец рассказал о несокрушимом духе украинцев
фото из свободных источников
Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) поделился ожиданиями от поединка против британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).
"Здравствуйте, дорогие друзья. Немного попробую поговорить. Там, за берегом, стелется чудесный туман, ветер снова хорошее известие нам принесет. Мы сломали уже самый последний кандал, враг хочет забрать у нас все. Он способен всегда лишь на подлый обман, боль и смерть, он возраст по возрасту несет. Но нас не сломить, это наше вечное состояние, в наших жилах кровь всех, тех несгибаемых течет. Я рад быть здесь. Я очень-очень голоден. Я очень хорошо думаю о своем оппоненте, респект ему лично. Разговаривать много не будем, ребята. Увидимся 26 августа".
Есть ли у вас месседж для Дюбуа?
"Я и есть месседж".
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