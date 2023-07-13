Нганну: Тайсон, игры закончились

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к своему будущему сопернику, британскому непобеждённому боксёру, чемпиону мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсону Фьюри.

"Игры закончились. Увидимся 28 октября, Тайсон", — написал Нганну.

Бой между Нганну и Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.