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Нганну: Тайсон, игры закончились

Бокс
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Нганну: Тайсон, игры закончились

Фото: Sporting News

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Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к своему будущему сопернику, британскому непобеждённому боксёру, чемпиону мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсону Фьюри.

"Игры закончились. Увидимся 28 октября, Тайсон", — написал Нганну.

Бой между Нганну и Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.

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В статье: UFC
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