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Нганну: Тайсон, игры закончились
Посмотрим
Фото: Sporting News
Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к своему будущему сопернику, британскому непобеждённому боксёру, чемпиону мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсону Фьюри.
"Игры закончились. Увидимся 28 октября, Тайсон", — написал Нганну.
Бой между Нганну и Фьюри состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.
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