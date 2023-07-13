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Усик: Давай завалим с тобой драку на Уэмбли
Вслед за Фьюри
Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"
Чемпион по версии WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) прокомментировал анонс поединка между британским непобеждённым боксёром, чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну.
"Я бы сказал, что у меня нет амбиций, кроме тех, что я хочу боксировать с Тайсоном Фьюри. Я смотрел, что Конор Макгрегор сейчас нормально набрал вес. Эй, Конор, давай завалим с тобой драку на "Уэмбли", – сказал Усик на канале Seconds Out в YouTube.
Напомним, поединок между Нганну и Фьюри пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.
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