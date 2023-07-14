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Джермалл Чарло подписал контракт на бой с Саулем Альваресом
Вместе с братом
Чемпион мира по версии WBC в среднем дивизионе американец Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) заявил, что подписал контракт на поединок с абсолютным чемпионом во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2-2, 39).
"Итак, расскажу вам настоящее дерьмо. Да, я тоже подписал контракт с Каннело. Я сначала отдал его брату, так что мы оба заработаем денег. Вы уже сошли с ума? Мы оба будем зарабатывать деньги. Но пусть сначала бьется мой брат , пока я, так сказать, не приведу себя в порядок".
Напомним, бой Каннело – Джермелл Чарло состоится 30 сентября в Лас-Вегасе.
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