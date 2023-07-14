Менеджер Усика назвал победителя боя Джошуа - Уайт

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), сделал прогноз на бой Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) и Диллиан Уайт (29-3, 19 KO). По мнению функционера фаворитом этого боя будет Джошуа.

"Они уже дрались. Все знают, что это было интересное противостояние. Надеюсь, что они устроят еще один интересный поединок.

Исход боя зависит от состояния Энтони. Если он по-прежнему испытывает психологические проблемы, то это может быть другая история. Но если у него все в порядке в ментальном плане, то Джошуа должен победить. Он хороший боец", – сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing News.