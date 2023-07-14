Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик: Уайлдер говорит что-то обо мне, потому что у меня пояса
Деонтей неоднократно бросал вызов украинцу
Фото: Володимир Кобельков / "Київський торт"
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (20-0, 13 KO) в интервью YouTube-каналу iFL TV прокомментировал обвинения от бывшего обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO).
Ранее Уайлдер заявил, что украинец не хочет проводить с ним бой, потому что боится.
"Понятно, что ему нужно что-то обо мне говорить. Просто потому, что у меня есть пояса, он что-то говорит. Я с уважением отношусь к этому парню, но то, что я его не боюсь – это точно."
Популярное сейчас
- Известна сумма первого предложения Интера по Трубину
- Гюндоган в Барселоне: Сити не услышал Пепа, плохие новости для Педри, место Бускетса все еще вакантно
- Таблица коэффициентов. Израиль начинает уверенно, Лихтенштейн рискует
- Усик – Дюбуа: Прямая видео-трансляция первой пресс-конференции боксеров
- Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
- Второй дом. Руслан Малиновский с женой наслаждаются отпуском в Италии. ФОТО