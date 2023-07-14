Усик: Уайлдер говорит что-то обо мне, потому что у меня пояса

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик (20-0, 13 KO) в интервью YouTube-каналу iFL TV прокомментировал обвинения от бывшего обладателя титула WBC Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 KO).

Ранее Уайлдер заявил, что украинец не хочет проводить с ним бой, потому что боится.

"Понятно, что ему нужно что-то обо мне говорить. Просто потому, что у меня есть пояса, он что-то говорит. Я с уважением отношусь к этому парню, но то, что я его не боюсь – это точно."