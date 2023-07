Постол досрочно проиграл Родригесу

39-летний украинец Виктор Постол (31-5; 12 КО) в главном поединке боксерского вечера на арене The Cosmopolitan (Лас-Вегас, США) досрочно проиграл представителю Доминиканской республики Элвису Родригесу (15-1-1; 13 КО).

Удачным для нашего соотечественника оказался первый раунд, когда он занял центр ринга и пытался джебом прессинговать оппонента. Начиная со второй трехминутки, доминиканец взял инициативу в свои руки и уже не отпустил соперника.

В третьем и пятом раундах Постол пропустил несколько мощных комбинаций, после которых едва смог устоять на ногах. В шестом раунде после удара соперника правым хуком был вынужден взять колено. Дело шло к завершению поединка.

В седьмом раунде после очередной удачной атаки от Родригеса рефери остановил сражение.

Отметим, что свой крайний поединок Постол провел в феврале 2022 года, когда проиграл Гэри Расселу (31-2; 18 КО).