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Постол досрочно проиграл Родригесу
Кому-то надо повесить перчатки на гвоздь
Getty Images/Global Images Ukraine
39-летний украинец Виктор Постол (31-5; 12 КО) в главном поединке боксерского вечера на арене The Cosmopolitan (Лас-Вегас, США) досрочно проиграл представителю Доминиканской республики Элвису Родригесу (15-1-1; 13 КО).
Удачным для нашего соотечественника оказался первый раунд, когда он занял центр ринга и пытался джебом прессинговать оппонента. Начиная со второй трехминутки, доминиканец взял инициативу в свои руки и уже не отпустил соперника.
.@elvisTDK has the jab going in round #RodriguezPostol | #MartinHarutyunyan pic.twitter.com/LbFPpyzhs6— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 16, 2023
В третьем и пятом раундах Постол пропустил несколько мощных комбинаций, после которых едва смог устоять на ногах. В шестом раунде после удара соперника правым хуком был вынужден взять колено. Дело шло к завершению поединка.
DOWN GOES POSTOL @elvisTDK drops Postol with a vicious right in the 6th.#RodriguezPostol | #MartinHarutyunyan pic.twitter.com/tWwF9TTWct— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 16, 2023
В седьмом раунде после очередной удачной атаки от Родригеса рефери остановил сражение.
Отметим, что свой крайний поединок Постол провел в феврале 2022 года, когда проиграл Гэри Расселу (31-2; 18 КО).
@elvisTDK comes out swinging in the 7th, earning a TKO victory over Viktor Postol in round 7 #RodriguezPostol | #MartinHarutyunyan pic.twitter.com/jXwve2GgVD— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 16, 2023
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