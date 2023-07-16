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Постол досрочно проиграл Родригесу

Бокс
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Кому-то надо повесить перчатки на гвоздь

Постол досрочно проиграл Родригесу

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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39-летний украинец Виктор Постол (31-5; 12 КО) в главном поединке боксерского вечера на арене The Cosmopolitan (Лас-Вегас, США) досрочно проиграл представителю Доминиканской республики Элвису Родригесу (15-1-1; 13 КО).

Удачным для нашего соотечественника оказался первый раунд, когда он занял центр ринга и пытался джебом прессинговать оппонента. Начиная со второй трехминутки, доминиканец взял инициативу в свои руки и уже не отпустил соперника.

В третьем и пятом раундах Постол пропустил несколько мощных комбинаций, после которых едва смог устоять на ногах. В шестом раунде после удара соперника правым хуком был вынужден взять колено. Дело шло к завершению поединка.

В седьмом раунде после очередной удачной атаки от Родригеса рефери остановил сражение.

Отметим, что свой крайний поединок Постол провел в феврале 2022 года, когда проиграл Гэри Расселу (31-2; 18 КО).

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В статье: Виктор Постол
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