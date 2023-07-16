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Жена Усика отдыхает на берегу Средиземного моря. Видео
Красивая природа и не только
Жена украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Екатерина отдыхает на испанском побережье Средиземного моря. Соответствующее видео она разместила на своей странице в Instagram.
Пока неизвестно, присоединится ли к ней муж. В последний раз на публике Александр появлялся в четверг, 13 июля в Лондоне (Великобритания) на пресс-конференции к бою против Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО).
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