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Усик рассказал о самом страшном боксере супертяжелого веса

Бокс
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Усик рассказал о самом страшном боксере супертяжелого веса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал, кого считает самым страшным боксером королевского веса. Слова нашего спортсмена цитирует Boxing Social:

"Это я, меня больше всего боятся. Можно ли меня назвать бугименом, который пугает своих соперников? Мне вообще не нужно их пугать – они делают это сами.

Страх есть у всех людей, абсолютно у всех. Страха нет только у сумасшедшего. Оба человека, выходящих на ринг, боятся, это нормально" – сказал чемпион.

Напомним, что ранее супруга Усика отдыхала на испанском побережье.

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В статье: Александр Усик
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