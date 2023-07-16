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Промоутер Усика рассказал, за что Дюбуа будет благодарен Александру
Золотые слова
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал, что для себя получит британец Даниэль Дюбуа (19-1; 18 КО) в бою против его подопечного.
"Я не великий провидец. Я даже не буду говорить о своих предчувствиях. Я скажу, как эксперт бокса. Усик нокаутирует Даниэля Дюбуа.
Ты можешь пропустить удар от своей девушки и упасть. Так что ты никогда не можешь приготовиться к удару. Но разница в том, что Усик находится в тренировочном лагере и готовится к чему угодно. Поэтому я считаю, что Дюбуа будет благодарен Усику за весь опыт, который он получит в их бою. И в этом вся суть" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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