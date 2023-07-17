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Джервонта Дэвис опубликовал фото после выхода из тюрьмы
Он покинул место ДТП
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в трёх весовых категориях, американец Джервонта Дэвис опубликовал первое фото в социальных сетях после выхода из тюрьмы.
Напомним, изначально Дэвис был приговорён к 90 дням домашнего ареста за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Однако боксёр нарушил условия, из-за чего суд пересмотрел решение, заключив боксёра под стражу. Сам же американец заявил, что он не понравился судье.
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