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Джервонта Дэвис опубликовал фото после выхода из тюрьмы

Бокс
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Он покинул место ДТП

Джервонта Дэвис опубликовал фото после выхода из тюрьмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион мира в трёх весовых категориях, американец Джервонта Дэвис опубликовал первое фото в социальных сетях после выхода из тюрьмы.

Напомним, изначально Дэвис был приговорён к 90 дням домашнего ареста за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Однако боксёр нарушил условия, из-за чего суд пересмотрел решение, заключив боксёра под стражу. Сам же американец заявил, что он не понравился судье.

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В статье: Джервонта Дэвис
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