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Сауль Альварес может провести бой с Дэвидом Бенавидесом

Бокс
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Не очень именитый соперник

Сауль Альварес может провести бой с Дэвидом Бенавидесом

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес готов провести бой с Дэвидом Бенавидесом.

"Бенавидес слишком много говорит. Так бой не делается, но я не обращаю внимания на это. Занимаюсь своими делами и просто наблюдаю. Я многого добился в боксе.

Я нокаутирую Бенавидеса? Да, почему бы и нет? Это может случиться в будущем", — приводит слова Альвареса Essentially Sports.

Напомним, Альварес в мае этого года единогласным решением судей победил Джона Райдера.

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В статье: Сауль Альварес
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