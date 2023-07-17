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Сауль Альварес может провести бой с Дэвидом Бенавидесом
Не очень именитый соперник
фото - boxingscene.com
Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес готов провести бой с Дэвидом Бенавидесом.
"Бенавидес слишком много говорит. Так бой не делается, но я не обращаю внимания на это. Занимаюсь своими делами и просто наблюдаю. Я многого добился в боксе.
Я нокаутирую Бенавидеса? Да, почему бы и нет? Это может случиться в будущем", — приводит слова Альвареса Essentially Sports.
Напомним, Альварес в мае этого года единогласным решением судей победил Джона Райдера.
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