Сауль Альварес может провести бой с Дэвидом Бенавидесом

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес готов провести бой с Дэвидом Бенавидесом.

"Бенавидес слишком много говорит. Так бой не делается, но я не обращаю внимания на это. Занимаюсь своими делами и просто наблюдаю. Я многого добился в боксе.

Я нокаутирую Бенавидеса? Да, почему бы и нет? Это может случиться в будущем", — приводит слова Альвареса Essentially Sports.

Напомним, Альварес в мае этого года единогласным решением судей победил Джона Райдера.