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Фрэнк Уоррен обвинил сторону Усика в срыве боя с Тайсоном Фьюри
В очередной раз
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) Франк Уоррен в интервью Second Out рассказал, какую сумму должен был получить Александр Усик (20-0, 13 KO) за бой с британцем:
"В их головах засело, что им заплатят 70 миллионов. И в этом причина того, что бой Усика с Фьюри не состоялся. Так что дело было не в Тайсоне, а в стороне Усика. Все из-за ожиданий того, что они желают получить в Саудовской Аравии в декабре, что, как мы знаем, не произойдет.
То же дело и с Джошуа. Мы предлагали ему раздел гонораров 60 на 40, но он был в этой же ситуации с ивентом в Саудовской Аравии, где он должен сразиться с Уайлдером.
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