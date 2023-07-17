Менеджер Ломаченко высказался о реванше с Хейни

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях, украинца Василия Ломаченко, оценил вероятность организации реванша с абсолютным чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), американцем Девином Хейни.

"Хотим ли мы устраивать реванш? Да, конечно. Получится ли у нас? Скорее всего, нет, потому что Хейни уже знает, с кем дрался.

Выиграл ли Василий? Да, никаких сомнений. Но, к сожалению, судьи увидели нечто отличное от того, что увидели мы — и я не хочу сказать, что они были куплены. Все знают, кто победил в этом бою, и это Лома. И я не верю, что Хейни даст ему реванш", – сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing News.