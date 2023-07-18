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Шакур Стивенсон стал претендентом титул WBC

Бокс
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Он встретится с Дэвином Хэйни

Шакур Стивенсон стал претендентом титул WBC

http://fightnews.info/ fightnews

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Чемпион мира в двух весовых категориях американец Шакур Стивенсон (20-0, 10 KO) стал обязательным претендентом WBC на бой с абсолютным чемпионом дивизиона соотечественником Девином Хейни (30-0, 15 КО).

"21 июля, в пятницу, истекает дедлайн для Хейни. До того времени он должен решить – бой за пояс WBC с Прогрейсом или же продолжение карьеры в лёгком весе. Стивенсон – его обязательный претендент", — рассказал президент WBC Маурисио Сулейман в интервью Бродвею Джоэлу.

В своём последнем бою, состоявшемся в апреле, Стивенсон досрочно остановил японца Шуичиро Йошино, дебютировав в лёгком весе.

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В статье: Шакур Стивенсон
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