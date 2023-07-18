Фрэнсис Нганну высказался о реванше с Тайсоном Фьюри

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну ответил, есть ли в его контракте на боксёрский поединок с британцем Тайсоном Фьюри пункт о реванше.

"Да, пункт о потенциальном реванше есть. Я не могу в точности объяснить это на английском, но да, пункт о реванше есть в контракте", – сказал Нганну в подкасте The MMA Hour.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).