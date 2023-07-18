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Фрэнсис Нганну высказался о реванше с Тайсоном Фьюри

Бокс
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Такой пункт присутствует

Фрэнсис Нганну высказался о реванше с Тайсоном Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну ответил, есть ли в его контракте на боксёрский поединок с британцем Тайсоном Фьюри пункт о реванше.

"Да, пункт о потенциальном реванше есть. Я не могу в точности объяснить это на английском, но да, пункт о реванше есть в контракте", – сказал Нганну в подкасте The MMA Hour.

Напомним, поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну состоится 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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