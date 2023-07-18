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Сауль Альварес готовится к бою с Джермеллом Чарло

Бокс
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Сауль Альварес готовится к бою с Джермеллом Чарло

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес (59-2-2, 39 KO) сообщил о начале подготовки к поединку с абсолютным чемпионом в первом среднем дивизионе (до 69,9 кг), американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO).

Напомним, что бой состоится 30 сентября в США.

Саулm Альварес становился чемпионом в среднем (до 72,6 кг), втором среднем и полутяжёлом (до 79,4 кг) дивизионах.

Джермелл Чарло провел девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.

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В статье: Сауль Альварес
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