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Сауль Альварес готовится к бою с Джермеллом Чарло
Осталось чуть более двух месяцев
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес (59-2-2, 39 KO) сообщил о начале подготовки к поединку с абсолютным чемпионом в первом среднем дивизионе (до 69,9 кг), американцем Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO).
Напомним, что бой состоится 30 сентября в США.
Саулm Альварес становился чемпионом в среднем (до 72,6 кг), втором среднем и полутяжёлом (до 79,4 кг) дивизионах.
Джермелл Чарло провел девять поединков за мировые титулы, из которых он победил в семи, в одном проиграл и один раз довольствовался ничьей.
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